بالصور.. الأمطار تُحرج أمانة بغداد في أول اختبار شتائي

2020/11/21 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت بغداد، اليوم السبت، غرق عدد ليس

قليلاً من شوارع العاصمة، بعد هطول أول

موجة أمطار كثيفة خلال موسم الشتاء

الحالي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل

الاجتماعي، صوراً تظهر شوارع في مناطق

عدّة من بغداد

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