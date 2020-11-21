مواقف انسانية ومشاريع عجزت عن توفيرها دول كبرى.. كتاب صدر في المانيا يسلط الضوء على مواقف العتبة الحسينية خلال ازمة كورونا

2020/11/21 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول كتاب صدر مؤخرا عن المركز

الديمقراطي العربي الكائن في برلين

المانيا، حمل عنوان (الامن الصحي كأحد

مهددات الامن القومي والمجتمعي)، سلط

الضوء على دور العتبة الحسينية المقدسة

خلال ازمة جائحة (كورونا)

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