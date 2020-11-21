الكاظمي يأمر باستنفار ثماني جهات لمواجهة اختناقات تصريف مياه الأمطار في بغداد

2020/11/21 | 14:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدربو إنجلترا يطالبون بمنع ضربات الرأس

طالب العديد من مدربي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمنع ضربات الرأس خلال التدريبات إذا أثبتت الأبحاث أنها تتسبب في الإصابة بالخرف مع تقدم العمر.

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