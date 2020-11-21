القضاء الكوري يحكم لصالح الجماهير بعد

2020/11/21 | 14:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} قضت محكمة في كوريا الجنوبية، بأن تدفع شركة محلية تعويضات لأكثر من 160 مشجعا، بسبب عدم مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة ودية لفريقه يوفنتوس الإيطالي في سول، خلال صيف 2019.

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