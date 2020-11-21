2020/11/21 | 14:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اتفق البنك المركزي العراقي، اليوم السبت مع بنك التسويات الدولية على زيادة الفرص الاستثمارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركزي العراقي وبنك التسويات الدولية يتفقان على زيادة الفرص الاستثمارية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركزي العراقي وبنك التسويات الدولية يتفقان على زيادة الفرص الاستثمارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).