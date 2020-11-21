حتى تنصيب بايدن.. واشنطن تمنح العراق إعفاء جديدا من عقوباتها المفروضة على إيران

2020/11/21 | 14:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أفادت وكالة “فرانس برس”، السبت، بأن واشنطن منحت العراق إعفاء جديدا من العقوبات التي تستهدف دولا وكيانات تتعامل مع إيران.ونقلت الوكالة عن مسؤول عراقي قوله، إن مدة الإعفاء الجديد 45 يوما فقط أي أنه ينتهي قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل.وتشكل واردات الغاز والكهرباء الإيرانية نحو ثلث استهلاك العراق الذي تراجعت بنيته التحتية منذ سنوات ولم تعد تتمتع بالقدرة أو الصيانة اللازمتين لضمان الاستقلال في مجال الطاقة لسكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.ومنذ أن أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران في نهاية 2018، مددت باستمرار المهل الممنوحة لبغداد للعثور على مصادر استيراد أخرى.وعندما تولت حكومة مصطفى الكاظمي السلطة في ايار، منحت الولايات المتحدة التي تتنافس مع إيران على النفوذ في العراق، إعفاء لمدة أربعة أشهر.



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