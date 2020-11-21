اجتماع لمناقشة رسالة الاولمبية الدولية بشأن عدم الاعتراف بانتخابات اللجنة الاولمبية العراقية

2020/11/21 | 14:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

عقد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، اجتماعا مشتركا مع رئيس واعضاء لجنة الشباب والرياضة النيابية ، لمناقشة رسالة اللجنة الاولمبية الدولية بشأن عدم الاعتراف بانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، التي جرت مؤخرا.

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