2020/11/21 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



توجيه رئيس الوزراء باستنفار الجهود لتصريف مياه الأمطار المركز الخبري الوطني.

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