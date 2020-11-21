2020/11/21 | 14:49 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات.. تحبط محاولة تهريب اسلحة وأعتدة الى داخل العراق قادمة من دول الجوار) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات.. تحبط محاولة تهريب اسلحة وأعتدة الى داخل العراق قادمة من دول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).