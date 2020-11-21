بالوثيقة.. الكاظمي يوجه باستنفار 8 جهات لتصريف مياه الأمطار في بغداد

2020/11/21 | 14:54 - المصدر: NRT عربية

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مياه الأمطار وسط بغداد

فوتو: أرشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، توجيها عاجلا إلى 8 جهات أمنية وخدمية للمشاركة في جهود سحب مياه الأمطار التي اغرقت أغلب شوارع العاصمة.

وبحسب التوجيه الذي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 21 تشرين الثاني 2020، فقد أصدر الكاظمي، توجيها فوريا لوزارات الدفاع والداخلية ووالإعمار والإسكان والموارد المائية، فضلا عن قيادة عمليات بغداد والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب.

وجاء في نص التوجيه، ان "الكاظمي، وجه باستنفار الجهد الخدمي والفني ضمن خطة مركزية تخضع لإشراف أمانة بغداد لتصريف مياه الأمطار في المناطق التي شهدت اختناقات".

وكانت مقاطع فيديو وصور تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، قد أظهرت غرق بعض شوارع العاصمة بعد لحظات من نزول الأمطار، حيث باتت الشوارع في بعض المناطق مغطاة بشكل كامل بالمياه.

ر.إ

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