عراقيون يوثقون 'مآسيهم' مع أولى موجات المطر (فيديو + صور)

2020/11/21 | 14:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تجددت معاناة المواطنين العراقيين، في بغداد و بعض المحافظات الاخرى، مع عودة أولى زخات المطر إلى البلاد، حيث عجزت شبكات التصريف عن استقبال هذه الكميات من المياه ما تسبب بغرقها ليزيد "طين الاوضاع بلة .

وتداول المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو و صور، السبت (21 تشرين الثاني 2020)، وثقوا عبرها ما تشهده مناطقهم من مآساة بسبب "الكارثة" التي احدثتها الامطار المتساقطة خلال الساعات الاخيرة.

وبحسب رواية المواطنين، فان الامطار تمكنت من غمر شوارع باكلمها خلال ساعة واحدة، ما يشير الى وجود تقصير واضح في اداء الجهات المعنية التي سبق وان اعلنت جهوزيتها لاستقبال فصل الامطار.

واضطر المواطنون الى السير في الوحل و برك المياه، عاجزين عن التعبير ومطبقين في ذات الوقت المثل القائل: "شر البلية ما يضحك!".

وفيما يلي بعض الصور لمناطق بغداد و عدد من المحافظات الاخرى:

مدينة الصدر - بغداد

منطقة اليرموك - بغداد

نفق السكة - اليرموك - بغداد

شارع 42 في منطقة الكرادة - بغداد

الاعظمية - بغداد

الفلوجة - الانبار

بدورها، اصدرت امانة بغداد، اليوم السبت، بيانا قالت فيه إن امينها علاء معن، اشرف على خطط تصريف مياه الأمطار، فيما وجه دوائر الامانة بالاستنفار لسحب المياه.

وذكرت الامانة في بيان، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، ان "امينها علاء معن اشرف ميدانيا على خطة تصريف مياه الامطار، فيما وجه جميع دوائر الأمانة بالاستنفار لسحب المياه من شوارع العاصمة".

ودعت امانة بغداد بحسب البيان، إلى "استنفار كافة الجهود لسحب مياه الامطار خلال ساعات".

ولفتت الى ان "أمين بغداد وجه باستنفار الجهد الآلي والبشري والمحطات بطاقتها القصوى للإسراع بسحب المياه".

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