نائب: أمانة بغداد ضيعت العاصمة

2020/11/21 | 14:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]علق النائب محمد الكربولي، السبت، على غرق شوارع العاصمة بغداد، مبينا ان اصرار الحكومات على اسناد مراكز القرار للمغتربين واستبعاد كفاءات الداخل من المواقع القيادية هو السبب الرئيس لكل الازمات المزمنة.

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