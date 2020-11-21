كومان يجهل مستقبل ميسي مع برشلونة

2020/11/21 | 14:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لمعلومة/ متابعة…أقر مدرب برشلونة الإسباني الهولندي رونالد كومان، بأن لا فكرة لديه حول رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في نهاية الموسم الجاري من عدمه، معتبرا أنه ليس من مهامه إقناع اللاعب بالبقاء.وقال كومان الجمعة في مؤتمر صحفي قبل مواجهة صعبة ضد مضيفه أتلتيكو مدريد السبت في الدوري الإسباني: “لا يزال ميسي مرتبطا بعقد وبرأيي يجب أن يبقى هنا”.وتابع: “لكن لست مخولا في إبقائه هنا.



سنرى بشأن مستقبله، وهو لا يزال لاعبا في برشلونة.



لا أحد يعرف مستقبل ميسي”.ويواجه ميسي، العائد من رحلة دامت 15 ساعة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2022، أسئلة حول علاقته بزميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.وكان وكيل سابق لغريزمان قال إنه من الصعب اللعب مع ميسي في برشلونة الذي قام بتهميش الفرنسي بعد وصوله من أتلتيكو مدريد، ما دفع ميسي إلى الرد “لقد تعبت من كوني دائما المشكلة في كل ما يحصل مع النادي”.وعلق كومان على الموضوع: “أتفهم مدى انزعاج ليو.



يتعين على الناس إظهار المزيد من الاحترام لأمثال ليونيل ميسي”.وأكمل: “لم أر أي مشكلة بين الاثنين، لا في غرف الملابس أو في أرض الملعب.



هناك العديد من الصور تظهرهما يعملان سويا بشكل جيد”.وباءت محاولة ميسي بالرحيل عن برشلونة الموسم الماضي بالفشل، إذ أجبره ناديه على دفع بنده الجزائي الخيالي للرحيل، فيما شن حملة على الإدارة السابقة برئاسة المستقيل جوزيب بارتوميو لاستغلال جائحة كورونا من أجل إجباره على البقاء داخل أسوار النادي الكاتالوني.ويمكن لابن الـ33 التفاوض مع فريق جديد بدءا من يناير والرحيل بعقد حر الصيف المقبل، فيما يبدو مانشستر سيتي الإنجليزي من أقوى المرشحين لضمه كي يعيد الوصل مع مدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا.



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