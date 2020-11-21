مهرجان رابطة المجالس الثقافية

2020/11/21 | 15:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع – فاطمة رحمة

نظمت رابطة المجالس الثقافية البغدادية مهرجانها السنوي الخامس "دورة حسين الشعرباف" صباح اليوم السبت على قاعة سامي عبد الحميد في المركز الثقافي البغدادي التابع لمحافظة بغداد في شارع المتنبي.

وقال رئيس الرابطة صادق جاسم الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدورة الأولى من المهرجان السنوي لرابطة المجالس الثقافية، أقيمت كل عامين وصولاً إلى الدورة الخامسة، وكل دورة تحمل اسم شخصية مؤسسة لأحد المجالس الثقافية البغدادية"، مشيراً إلى أن " المهرجان تضمن كلمات ومحاضرات وتكريم مئة باحث شاركوا في ديمومة فعاليات الرابطة خلال فترة حظر التجوال بسبب فايروس كورونا".

وأضاف أن "هذه المجالس هي رئة ثقافية تنعش أنفاس بغداد أدبياً وثقافياً وعلمياً".

واختتم المهرجان بكلمة الدكتور إحسان الشعر باف عن أثر والده في الثقافة.

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