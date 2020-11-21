مقترح لتوطين ودفع رواتب موظفي إقليم كردستان عن طريق الحكومة العراقية مباشرة

2020/11/21 | 15:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

وقع 112 نائباً، على مقترح لتوطين ودفع رواتب موظفي اقليم كردستان عن طريق الحكومة العراقية مباشرةً.



واستند المقترح إلى مطالبات الموظفين في إقليم كردستان، وفق النص الذي اطلع عليه "ناس"، السبت (21 تشرين الثاني 2020).

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