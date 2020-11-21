احباط عملية لتهريب

2020/11/21 | 15:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {.بغداد : الفرات نيوز} أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، إحباط عملية تهريب صواريخ كاتيوشا إلى العراق عبر إحدى دول الجوار

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