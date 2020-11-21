2020/11/21 | 15:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، بتوزيع الجهد الهندسي للوزارات الامنية والحشد وعدد من الوزارات على أحياء بغداد للسيطرة على مياه الأمطار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الكاظمي يوجه بتوزيع الجهد الهندسي على أحياء بغداد للسيطرة على مياه الأمطار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الكاظمي يوجه بتوزيع الجهد الهندسي على أحياء بغداد للسيطرة على مياه الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).