نائب: رأي صالح بقانون الاقتراض سياسي وليس مهني

2020/11/21 | 15:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة /خاص…

اعتبر النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، السبت، ان رأي رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن قانون الاقتراض سياسيا لمناغمة الكرد وليس مهنيا ووطنيا.

وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “صالح لن يستطيع وفقا للقانون تعطيل تمرير قانون العجز المالي المصوت عليه داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان “موقف صالح غير مهني وعبر ان رأيه السياسي المناغم للقوى الكردية، حيث ان رأيه في قانون الاقتراض ليس مهنيا ووطنيا”.

واضاف ان “الرئاسات الثلاث تمثل ارادة جميع المكونات العراقية ويجب ان لا تضع مكون في منظور يختلف عن المكون الاخر”، مبينا ان “حكومة الكاظمي عليها النزول للشارع لمعرفة ما يتطلبه ويلبي احتياجه”.

واكد النائب عن تحالف الفتح حامد عباس، الخميس الماضي، ان مجلس النواب سيكون له موقف من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال خالفت بنود قانون الاقتراض الجديد.

وكشف النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي ، السبت الماضي، عن قيام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاطمي بمنح اقليم كردستان تريليوني دينار عراقي دون الحصول على اي واردات من حكومة الاقليم.



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