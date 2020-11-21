تفعيل خلية أزمة السيول في واسط

2020/11/21 | 15:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، تفعيل خلية أزمة السيول في المحافظة، تحسباً للحالات الطارئة نتيجة هطول الأمطار وارتفاع مناسيب الأنهر أو زيادة كميات مياه السيول.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمحافظ أن “المياحي أشار إلى أن الحكومة المحلية وجهت باستنفار دوائرها للاستعداد والتهيؤ للطوارئ المحتملة مع زيادة نسبة هطول الأمطار ومساعدة المواطنين ومعالجة مشاكل تصريف المياه وإصلاح وإعادة فتح الطرق المتضررة”.

وأوضح المياحي أن “موقف السيول القادمة من الجمهورية إيران لا يزال مسيطر عليه بعد وضع الخطط اللازمة لتحويل مجراها بعيداً عن المناطق السكنية”، داعياً “الحكومة المركزية لإطلاق منحة الطوارئ السنوية المخصصة لمواجهة السيول لاتمام جميع الاستعدادات في المحافظة لضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم”.

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