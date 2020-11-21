انطلاق مشروع يوفر 2400 فرصة عمل ويغذي المائدة العراقية بأهم العناصر الغذائية

2020/11/21 | 15:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداعلنَت هيئة استثمار المثنى، السبت، عن مباشرة احدى شركات القطاع الخاص بتنفيذ مشروع للدواجن في المحافظة وسيكون ضمن خمسة مشاريع كبرى على مستوى البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة ولحوم الدجاج والابقار والاسماك.

وقال مدير عام الهيئة عادل الياسري في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن “المشروع الذي سينفذ ضمن بادية المثنى الجنوبية لانتاج لحوم الدجاج بكلفة 47 مليار دينار، وعلى مساحة 1250 دونما، سيوفر اكثر من 2400 فرصة عمل يومية لأبناء المحافظة”.

واضاف الياسري، ان “المشروع الذي سينفذ خلال 24 شهرا، يضم 132 قاعة بضمنها 12 قاعة لتربية امهات بيض التفقيس، و120 قاعة لتربية فروج اللحم، اضافة الى مجزرة بطاقة اربعة الاف طن في الساعة، فضلا عن ستة معامل للاعلاف بطاقة 30 طنا في الساعة ، علاوة على مفقس من ستة خطوط ينتج كل منها 225 الف بيضة”.

من جانبه اوضح المدير التنفيذي للمشروع محمد راضي الزيادي أن “مشروع الدواجن وهو الاول الذي ستنفذه الشركة، سيوفر مئات ملايين الاطنان من لحوم الدجاج سنويا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد حاجة الاسواق المحلية منها”، لافتا إلى ان شركته “بصدد المباشرة بالمشاريع الاخرى الخاصة بإنتاج بيض المائدة ولحوم الابقار والاسماك اضافة الى محاصيل زراعية مختلفة”.

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