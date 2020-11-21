2020/11/21 | 15:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول-(أ ف ب) – بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في مكالمة هاتفية، سبل تحسين العلاقات بين بلديهما، كما أعلن مكتب الرئيس التركي مساء الجمعة، في خطوة أصبحت نادرة منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي.جاء الاتصال عشية قمة افتراضية لمجموعة العشرين تنظمها الرياض نهاية هذا الأسبوع.ومن المقرر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتصال نادر بين إردوغان والملك سلمان بحثا فيه سبل تحسين العلاقات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتصال نادر بين إردوغان والملك سلمان بحثا فيه سبل تحسين العلاقات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).