الموسوي يطالب الحكومة بالافصاح عن الايرادات اليومية غير النفطيـة

2020/11/21 | 15:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

طالب النائب عن كتلة تحالف الفتح مختار الموسوي ، الحكومة بجرد الإيرادات غير النفطية من المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك وأمانة بغداد والمحافظات ودوائر البلدية في المحافظات وكذلك إيرادات التسجيل العقاراي ودوائر المرور العامة .

وقال الموسوي ، في مؤتمر صحفي حضرته ” خبر برس ” ، أن ” هناك إيرادات يومية لدوائر الجنسية والجوازات ، فضلا عن ايرادات وزارة التجارة ومنها السايلوات والمطاحن ، وايرادات ديواني الوقفين السني والشيعي” .

واضاف ، أن ” هناك إيرادات يمكن للحكومة الإفصاح عنها ، منها ايرادات الشركات الرابحة وشركات التأمين وشركات النقل العام والخاص وشركات الطيران وايرادات الرسوم في المحاكم والدوائر العدلية والصحية ودوائر الإقامة”، مبينا أن ” الحكومة لم تفصح عن إيرادات الماء والكهرباء ودوائر وزارات الخارجية والداخلية والدفاع ومزاد بيع العملة وغيرها من الإيرادات الأخرى “.

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