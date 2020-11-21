النزاهة تطالب باستعادة 40 مليون دولار عن المشاريع المتلكئة في مطار النجف

2020/11/21 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت هيئة النزاهة الاتحادية باستعادة مبالغ المشاريع المتلكئة في مطار النجف والتي تصل إلى أربعين مليون دولار.

وأكدت الهيئة في بيان أن ضبط أصل خطابات الضمان الخاصة بمشاريع انشاء مدرج جديد وصالة للمسافرين وبرج مراقبة متوقفة منذ سنوات والمحالة لشركات أجنبية، والتي تبين أنها مجددة بناء على اتصالات هاتفية بشكل مخالف للقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، حيث أصبحت باطلة بعد انتهاء المدة القانونية، مشيرة إلى أن عدم مطالبة إدارة مطار النجف الدولي للشركات المنفذة للمشاريع بتجديد خطابات الضمان تسهم بعدم إعادة مبالغ الدفعة الأولى المقدرة بأربعين مليون دولار.

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