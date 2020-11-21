2020/11/21 | 15:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق. تواقيع نيابية لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق. تواقيع نيابية لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).