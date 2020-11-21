أمين بغداد يتحدث عن سبب مباشر لغرق العاصمة ويؤكد: الأمطار ستستمر لـ 4 أيام

2020/11/21 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد أمين بغداد علاء معن ، السبت 21-11-2020، أن القدرة التصميمة المحدودة للعاصمة هي من تسبب بغرق العاصمة اليوم.

وقال معن للتلفزيون الرسمي إن "الجهود مستنفرة لتصريف المياه حسب توجيهات رئيس الوزراء والشدة المطرية عالية ونحتاج إلى بعض الوقت لتصريف المياه".

ولفت الى ان "الأنواء الجوية أبلغتنا بتساقط الأمطار خلال الأربعة أيام المقبلة" لافتا الى "نسبة الأمطار بلغت 72.8 فيما تبلغ الطاقة التصميمية للعاصمة 24.5".

وأكد امين بغداد إن "محطة القدس تعمل بشكل جيد على تصريف المياه".

وأظهر صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مناطق شرقي وغربي العاصمة وهي تغرق بعد أولى زخات المطر، مع تحذير هيأة الأنواء الجوية من قدوم سيول إلى الأراضي العراقية.

قبلها وجه أمين بغداد دوائر الامانة بالاستنفار لسحب مياه الامطار، بعدما شهدت مناطق العاصمة اليوم من امطار غزيرة.وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لأمين بغداد، ان "معن اشرف ميدانياً على خطة تصريف مياه الامطار، فيما وجه جميع دوائر الأمانة بالاستنفار لسحب المياه من شوارع العاصمة".ووجه معن، بحسب البيان الى "استنفار كافة الجهود لسحب مياه الامطار خلال ساعات".وشهدت مناطق العاصمة بغداد، امطاراً غزيرة، لتنتشر بعد ذلك صور غرق الشوارع بمياه الامطار، وحدوث شلل في حركة السير، في بعض الشوارع الرئيسية والفرعية من مناطق العاصمة.

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