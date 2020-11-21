وزير الصحة يوجه باستنفار الجهود لمواجهة موجة الامطار والسيول المحتملة

2020/11/21 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

وزير الصحة والبيئة يتابع استعداد الدوائر لمواجهة موجة الامطار والسيول المحتملة

تابع السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي استعداد دوائر الصحة لمواجهة موجة الامطار والسيول المحتملة جاء ذلك خلال تواصله المستمر مع السادة المدراء العامون لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات ومركز العمليات وطب الطوارئ في الوزارة والشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ووجه التميمي باستنفار الجهود وزيارة المؤسسات الصحيةوتبليغ مدراء المستشفيات ومعاونيهم والملاكات الهندسية للتواجد ولاسيما في المحافظات التي تشهد الامطار وتوفير خزين من الادوية وتعزيز المؤسسات الصحية بكافة المستلزمات الطبية وتهيئة سيارات الاسعاف تحسبا لاي طارئ.

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