وزير الصحة يوجه باستنفار الجهود لمواجهة موجة الامطار والسيول المحتملة

وزير الصحة والبيئة يتابع استعداد الدوائر لمواجهة موجة الامطار والسيول المحتملة
تابع السيد وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي استعداد دوائر الصحة لمواجهة موجة الامطار والسيول المحتملة جاء ذلك خلال تواصله المستمر مع السادة المدراء العامون لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات ومركز العمليات وطب الطوارئ في الوزارة والشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ووجه التميمي باستنفار الجهود وزيارة المؤسسات الصحيةوتبليغ مدراء المستشفيات ومعاونيهم والملاكات الهندسية للتواجد ولاسيما في المحافظات التي تشهد الامطار وتوفير خزين من الادوية وتعزيز المؤسسات الصحية بكافة المستلزمات الطبية وتهيئة سيارات الاسعاف تحسبا لاي طارئ.
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