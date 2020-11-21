الحرس الثوري الايراني يحتجز سفينة اجنبية تحمل وقود مهرب

2020/11/21 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن الحرس الثوري الايراني عن احتجازه سفينة اجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه الخليج .وبحسب الاعلام الايراني اليوم,احتجزت قوات لواء "ذوالفقار" 412 التابع للمنطقة البحرية الرابعة للحرس الثوري سفينة اجنبية تحمل /300 / الف لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج "./انتهى2

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