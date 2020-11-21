الانبار.. إجراءات أمنية متشددة بسبب غزارة الأمطار

2020/11/21 | 15:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

أفاد امر اللواء الاول للحشد الشعبي في الانبار العقيد صلاح العيساوي، السبت، بتشديد الاجراءات الامنية على خلفية حدوث امطار غزيرة في مناطق مختلفة من المحافظة .

وقال العيساوي لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية شددت من اجراءاتها على كافة مدن الانبار بالتزامن مع هطول امطار غزيرة خشية تسلل خلايا عصابات داعش الاجرامية الى المناطق المحررة مستغلين سوء الاحوال الجوية “.

وأضاف، أن “القيادات الامنية اوعزت الى منتسبيها باتخاذ الحيطة والحذر للحيلولة دون وقوع اي خرق امني”، مبينا ان “القوات الامنية انتشرت بشكل مكثف على الطرق الرئيسية والفرعية تحسبا لاي طارئ”.

وأوضح، أن “دوائر المرور استنفرت كوادرها وانتشرت في الطرق تلافيا لوقوع حوادث مرورية نتيجة انعدام الرؤيا في بعض المناطق فيما اتخذت الدوائر الخدمية اجراءات مماثلة”.



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