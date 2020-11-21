استنفار في بغداد بسبب الامطار والسيول

2020/11/21 | 15:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي يوم السبت، باستنفار 8 جهات لمواجهة غرق عدة شوارع في العاصمة بغداد.

وبحسب وثيقة حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الكاظمي امر باستنفار 8 جهات لمواجهة اختناقات تصريف مياه الأمطار في بغداد

وجاء في الوثيقة ايضا: ان الكاظمي وجه باستنفار الجهد الخدمي والفني ضمن خطة مركزية لتصريف مياه الأمطار في بغداد.

وكانت العاصمة بغداد قد شهدت اليوم، امطارا غزيزة استمرت لعدة ساعات ما تسبب بغرق عدة شوارع فيها.

PUKmedia متابعة‌

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