ارحلوا ٠٠ لقد نفذ رصيدكم

2020/11/21 | 15:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / سعد محسن خليل

ارحلوا قبل حلول الكارثة اقولها لكم بصراحة ايها الباشواتوالاغوات والانكشارية والشياطين واخص منكم السراق والمرابينوالمراوغين اقولها لكم بصراحة ٠٠ لقد نفذ رصيدكم فارحلوا عناصاغرين مدحورين مهزومين ودعو العراق للعراقيين هم يديروندفة سفينته قبل ان يجرفها الفيضان فلم يعد في الوقت بقيةومتسع لكم ولامثالكم والوقت امامكم ينفذ فلا تصدقوا انصاركمولا ابقاركم ولا طليانكم فهم يعدون العدة للهرب ولن يبقى امامكم وسط الطرقات المزدحمة والمظلمة الا ان تحددوا طريق الهرب الىمن يتلقفكم ويأويكم لا لخبراتكم او ماتملكون من كفاءة اولسواد عيونكم وفضلك على الانسانية وانما لاموالكم التينهبتموها من عرق الغلابة من ابناء شعبنا ٠٠ اهربوا فقد نفذت تبريراتكم وحججكم وجيفكم ولم يبقَ لكم من منفذ تخدعون بههذا الشعب ٠٠ اهربوا فقد دنت منكم ساعة الحساب فهذا العراق بلد الشقاق والنفاق ولا اريد تذكيركم بما حل بالاسرة الملكيةالحاكمة عام ١٩٥٨ يوم انتفض الجيش وبموآزرة الشعب فهرب منهرب من الاسرة الحاكمة وقُتِلَ من قًُتِل وكان مصيرهم السحل فيشوارع بغداد والتمثيل بجثثهم في مجزرة مازالت حديث الشارعالعراقي يتذكرها كل من عاصر تلك الفترة رغم ان هذه العائلةكانت محط احترام كل الخيرين من ابناء شعبنا ومازالت مكارمهمحديث الناس ٠٠ لانريد الشماته بتلك الشخصيات لكن للتذكير ٠٠هل احسستم بالرعب الذي حل برئيس الوزراء الباشا نوري سعيديوم فرَّ هاربا مذعورا فمات بسلاح مرافقه الخاص وهل منكم منيدلني على جثة الوصي عبد الاله التي سحلت واحرقت ومثل بهافي عملية وحشية تشمئز لها النفوس من منا لايتذكر الزعيمالاوحدي عبد الكريم قاسم الذي قاد عملية التغيير وكيف كانمحط حب واحترام المواطنين خلال جولاته فمات شرَّ ميتة عام١٩٦٣ رميا بالرصاص دون محاكمة ورُمِيَت جثته على مكب للازبالفلا يوجد له قبر في ارض العراق من منا لايتذكر كيف مات غريمهالرئيس عبد السلام محمد عارف يوم انفجرت طائرته الخاصة فيحادث شابه الغموض جنوب العراق من منا لايتذكر الرئيسالراحل صدام حسين يوم تخلى عنه اقرب رفاقه من مدنيينوعسكرين بعد دخول قوات الاحتلال الامريكي العراق فلم يجد لهفي ارض العراق ملاذا امنا يأوى اليه ٠٠ من منا ومنا لا يتذكرماحدث للملوك والاباطرة الذين حكموا العراق على مر الاجيال ٠٠ناموا ولا تستيقضوا ايهاالاباطرة والمتجبرين فالارض لاتقوى انيحميها اباطرة جاءوا من دول غريبة عن ارض العراق ٠٠ بالامسخرجت الجماهير تحذيرا وغداً قد تخرج لاحقا لتسقط من ليسلديهم ذمم ٠٠ ارحلوا بعيدا فقد نفذ رصيدكم وسقطت اقنعتكمالجوفاء بعد ان كانت بالامس صماء بكماء عرجاء ٠٠ ارحلواوليكن شعاركم ” الف جبان ولا الله يرحمه ” ان وجدت هذهالرحمة ٠٠ اهربوا فالهرب كما يقال ثلثين المراجل ونقول بعد رحيلكم او سقوطكم ” زغردي يا انشراح ”

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