أمين بغداد: الجهود مستنفرة لتصريف المياه حسب توجيهات رئيس الوزراء

2020/11/21 | 15:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكد أمين بغداد علاء معن، اليوم السبت، أن الجهود مستنفرة لتصريف المياه حسب توجيهات رئيس الوزراء.

وقال معن في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع الجهود مستنفرة من ملاكات أمانة بغداد ،وأيضاً تسخير الجهد الهندسي للوزارات والجهات الأمنية بحسب توجيه رئيس الوزراء"، لافتاً إلى أن "نسبة الأمطار بلغت 72.8 والطاقة التصميمية للعاصمة تبلغ 24.5".

وأضاف أن "الشدة المطرية عالية والجهود المستنفرة تحتاج إلى بعض الوقت لتصريف المياه"، مؤكداً أنه "انتقل في أكثر من منطقة في بغداد وزار محطة القدس ،وأن الطاقة التصريفية في المحطة جيدة ،فضلاً عن زيارته إلى محطة الحبيبية".

وأشار معن إلى أن "الأنواء الجوية أبلغته بتساقط الأمطار خلال الأربعة الأيام المقبلة"، مبيناً أن "أمانة بغداد ستبقى مستنفرة".

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