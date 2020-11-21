وزير الصحة يعلن إجراءات ’طوارئ’ تحسباً للسيول المحتملة

2020/11/21 | 15:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن وزير الصحة والبيئة، السبت، استعداد وزارته لمواجهة تداعيات الأمطار في العاصمة بغداد.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تشرين الثاني 2020) إن "وزير الصحة حسن التميمي وجه باستنفار الجهود وزيارة المؤسسات الصحية وتبليغ مدراء المستشفيات ومعاونيهم والملاكات الهندسية للتواجد ولاسيما في المحافظات التي تشهد الأمطار".

وأكد الوزير، وفق البيان، على "توفير خزين من الأدوية وتعزيز المؤسسات الصحية بكافة المستلزمات الطبية وتهيئة سيارات الإسعاف تحسباً لأي طارئ".

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