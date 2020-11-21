رغم القيود الصارمة الجديدة بسبب كوفيد.. شوارع إيران لا تزال مزدحمة

2020/11/21 | 15:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم فرض إيران قيودا أكثر صرامة لوقف موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا، بما في ذلك إغلاق الشركات غير الأساسية وقيود على السفر، أفادت وسائل إعلام رسمية عن انتهاك واسع للقواعد الجديدة.

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