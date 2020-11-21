قصة مصورة ..الزوراء يواصل التحضير لمواجهة الجوية في كلاسيكو العراق

2020/11/21 | 15:31 - المصدر: سفن سكاي

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يواصل فريق الزوراء تحضيراته لمواجهة الجوية يوم الاثنين القادم ضمن الجولة الرابعة لدوري الكرة والتي يضيفها ملعب كربلاء الدولي

وقد اجرى الفريق تدريباته بغياب اللاعبين جلال حسن ومحمد رضا بسبب اصابتهما بفايروس كورونا بينما عاد الى التدريبات الجماعية اللاعب ضرغام اسماعيل بعد العودة من الاصابة وسيجري الفريق يوم غد مرانه الاخير في بغداد في الساعة الثانية والنصف ظهراً .

وعاد الى التدريبات المهاجم علاء عبد الزهرة بعد الشفاء من كورونا برفقة زميله لاعب الوسط حسين علي وهو مايشكل دفعة معنوية للفريق قبل مواجهة منافسه التقليدي

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