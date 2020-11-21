أمانة بغداد: كمية الأمطار الهاطلة تعادل ثلاثة أضعاف طاقتنا الاستيعابية

2020/11/21 | 15:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، ان كمية الأمطار الهاطلة على العاصمة المستمرة حتى الآن، تعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الإستيعابية لخطوط ومحطات المجاري.

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