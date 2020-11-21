2020/11/21 | 15:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزى مجلس النواب، أهالي محافظة أربيل بوفاة محافظها فرست صوفي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يعزي أربيل بوفاة محافظها) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يعزي أربيل بوفاة محافظها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).