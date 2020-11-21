2020/11/21 | 15:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة بدر تطالب الكاظمي بتنفيذ اتفاقية الصين لدعم الاقتصاد الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة بدر تطالب الكاظمي بتنفيذ اتفاقية الصين لدعم الاقتصاد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).