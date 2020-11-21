مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الـحـلـبـوسـي

2020/11/21 | 15:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد افتتح رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي جدول أعـمـال الجلســـــة رقم (٢٣) اليوم السبت .

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