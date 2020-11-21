2020/11/21 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم اثنان من مساعدي وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي باستقالتهما، لرفضهم إدارة الوزير لمكافحة فيروس كورونا وتسببه في سقوط المزيد من الضحايا بسبب ما وصفوه بـ”السياسات الخاطئة”.

وبحسب قناة “إيران إينترنشنال” كتب رضا ملك زادة، مساعد الوزير لشؤون الأبحاث والتكنولوجيا، في رسالة الاستقالة، أن قراره يعود لـ “الأداء الخاطئ والمتناقض” لوزير الصحة في إدارته عمليات مكافحة الجائحة، وتصريحاته “غير العلمية والمتناقضة” بشأن صناعة لقاح كورونا في إيران.

وقال إن “تصريحات الوزير حول دور طب الأعشاب في مكافحة فيروس كورونا، غير علمية، وتخدع البسطاء، ومن شأنه أن يحرم الإيرانيين من العلاجات واللقاحات المتطورة، مؤكدا أن الوزير لم يجتمع بمساعديه منذ 6 أشهر، وأضاف أنه لا يكترث بالأبحاث والدراسات.

وأضاف ملك زادة، أن “عدم اكتراث وزير الصحة بتوجيهات وآراء المختصين، أدى إلى ارتفاع أعداد الوفيات جراء الفيروس”،وقال: “في الوقت نفسه يريد الوزير أن يقدم درساً للعالم بشأن إدارة أزمة الجائحة”.

وبعد استقالة ملك زادة، قدم مساعد آخر للوزير ورئيس لجنة الصحة والعلاج البرلمانية علي نوبخت، استقالته من منصبه، احتجاجاً على تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة مكافحة الجائحة في مدينة أصفهان، وسط إيران، حيث انتقد المؤسسات البحثية في البلاد،

وقال إنها لم تقدم نموذجاً صحيحاً حول تفشي الفيروس، وقال علي نوبخت إن “وزير الصحة سحق بتصريحاته العلم والأطباء الإيرانيين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا تُسقط مساعدي وزير الصحة الإيراني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا تُسقط مساعدي وزير الصحة الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).