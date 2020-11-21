2020/11/21 | 15:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عقد البنك المركزي العراقي اجتماعًا عن بعد، اليوم السبت، مع بنك التسويات الدولية (BIS) لمناقشة آفاق التعاون المشترك وآليات الاستثمار بين الطرفين.واتفق الطرفان على مساهمة بنك التسويات الدولية في تعزيز قدرات المركزي العراقي وزيادة الفرص …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("المركزي" العراقي يناقش مع بنك التسويات الدولية آليات الاستثمار المتبادل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("المركزي" العراقي يناقش مع بنك التسويات الدولية آليات الاستثمار المتبادل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).