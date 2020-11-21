الملك سلمان: أثبتت مجموعة العشرين برئاسة السعودية قدرتها على تخفيف آثار

2020/11/21 | 15:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نجاح مجموعة العشرين في تخفيف آثار جائحة كورونا.وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم السبت،: "تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة …

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