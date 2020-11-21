بيانات حكومية عقب تسبب الامطار بغرق بعض احياء وشوارع بغداد

2020/11/21 | 15:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

325 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه وزير الصحة حسن التميمي، السبت، بإستنفار كل الجهود لمواجهة موجة الامطار والسيول المحتملة في بغداد، مؤكدا على توفير خزين من الادوية وتعزيز المؤسسات الصحية بكافة المستلزمات الطبية وتهيئة سيارات الاسعاف تحسبا لاي طارئ.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (21 تشرين الثاني 2020)، ان التميمي يتابع استعداد دوائر الصحة لمواجهة موجة الامطار والسيول المحتملة جاء ذلك خلال تواصله المستمر مع السادة المدراء العامين لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات ومركز العمليات وطب الطوارئ في الوزارة والشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ".

واضاف، ان "التميمي وجه بإستنفار الجهود وزيارة المؤسسات الصحية وتبليغ مدراء المستشفيات ومعاونيهم والملاكات الهندسية للتواجد ولاسيما في المحافظات التي تشهد الامطار وتوفير خزين من الادوية وتعزيز المؤسسات الصحية بكافة المستلزمات الطبية وتهيئة سيارات الاسعاف تحسبا لاي طارئ".

من جهتها اعلنت قيادة عمليات بغداد عن تسخير جهدها الهندسي والخدمي لسحي مياه الامطار.

وذكرت القيادة في بيان، ان "الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد باشر بسحب مياه الامطار من شوارع وبعض مناطق العاصمة بعد امتلائها نتيجة الامطار الغزيرة".

واضافت انه "انطلاقا من الواجب الإنساني والوطني، وبناء على توجيهات المراجع اوعز قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي باستنفار كل الجهد الهندسي والخدمي في القيادة بسحب مياه الامطار من الشوارع وحسب الاسبقية والاولوية".

واوضحت، ان "العمل الخدمي الذي تقوم به القيادة وكل قطعاتها سيستمر طيلة الساعات والايام القادمة والذي يأتي من اجل الاسهام في تخفيف العبء على المواطنين بعد امتلاء عدد من شوارع واحياء بغداد بالمياه نتيجة الامطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة هذا اليوم".

وقد اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق، اليوم السبت، توجيها فوريا عاجلا الى وزارات الدفاع والداخلية ووالإعمار والإسكان والموارد المائية، فضلا عن قيادة عمليات بغداد والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، للمشاركة في جهود سحب مياه الأمطار التي اغرقت أغلب شوارع العاصمة.

وكان امين بغداد علاء معن قد اشرف على خطط تصريف مياه الأمطار، فيما وجه دوائر الامانة بالاستنفار لسحب مياه الامطار خلال ساعات.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيانات حكومية عقب تسبب الامطار بغرق بعض احياء وشوارع بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيانات حكومية عقب تسبب الامطار بغرق بعض احياء وشوارع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).