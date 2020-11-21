40 مليون دولار لمشاريع متلكئة بمطار النجف والنزاهة تتدخل

2020/11/21 | 15:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم السبت، عدم مطالبة إدارة مطار النجف الأشرف الدولي للشركات المنفذة لمشاريع فيه بتجديد خطابات الضمان، قد تس...

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