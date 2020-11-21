بالوثيقة.. توجيه عاجل من الكاظمي للسيطرة على مياه الامطار في بغداد

2020/11/21 | 15:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، توجيهاً عاجلاً للسيطرة على مياه الامطار في بغداد....

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