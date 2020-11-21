القنصل العام لجمهورية العراق في اسطنبول : ماتحدثت عنه النائبة عالية نصيف يخص العام الماضي ولا يوجد لدينا هاتف لحجز المواعيد

2020/11/21 | 15:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد القنصل العام لجمهورية العراق في اسطنبول حسين يونس انه تابع بأهتمام كبير تصريحات النائبة عالية نصيف بخصوص الاجراءات القنصلية المتعلقة بمعاملات جوازات السفر للاجئين العراقيين (UN) .وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ انه يولي هذا الموضوع اهمية كبيرة انسجاما مع توجيهات وزير الخارجية بضرورة مراعاة ظروف الجالية العراقية المقيمة في تركيا لاسيما اللاجئين وتسهيل مختلف المعاملات القنصلية وخصوصا معاملات الجوازات ، حيث لمس تعاونا كبيرا من وزارة الداخلية بهذا الخصوص ، مبينا ان ماورد بتصريح النائبة مبني على اجراءات ومعلومات قديمة من العام الماضي وان الالية المتبعة اختلفت جذريا بعد استلامه مهام ادارة القنصلية مطلع عام ٢٠٢٠ .واكد انه لا يوجد هاتف يتم الاتصال به لحجز المواعيد وانما توجد استمارة الكترونية متاحة لابناء الجالية على الموقع الالكتروني الرسمي للقنصلية والفيس الرسمي للقنصلية وبمجرد املائها وارسالها بالبريد تصدر جداول اسبوعية بالمواعيد (مبرمجة الكترونيا وفق تاريخ وصول البريد عبر ptt)حسب اليوم والساعة وبعدد محدد لكل وجبة انسجاما مع اجراءات القنصليةبخصوص الوقاية والسلامة من جائحة كورونا (وبالامكان الاطلاع على الاستمارة والجداول المنشورة منذ اشهر في الموقع والفيس المذكورين ).واشار الى ان ازمة مواعيد الجوازات التي كانت موجودة العام الماضي (حيث كانت تمتد لاكثر من٧ اشهر بين التقديم على الموعد ومراجعة القنصلية لانجاز الجواز ) قد انتهت بشكل كامل للمقيمين من ابناء الجالية، ومنذ ثلاثة اشهر اصبح بامكانهم المراجعة في الدوام الصباحي (بدون مواعيد )لاكمال المعاملات ، وهو امر يحدث لاول مرة في اسطنبول .



اما فيما يتعلق بفئة اللاجئين فسوف يتم خلال الفترة المقبلة (الغاء المواعيد ) بعد ان وصلنا الى انجاز ١١٣٧٥٠ معاملة بواقع ٢٨ وجبة ، وجعل المراجعة من دون موعد ، بعد ان تراجع عدد المسجلين على الاستمارة بشكل كبير من ٦٥٠ شخصا لكل وجبة باليوم الواحد الى ٤٢٠ شخصا باليوم خلال الاشهر الثلاثة الماضية ، والان تصدر المواعيد بعدد لايتجاوز ١٢٠ شخصا باليوم ، وان ماوصلنا اليه جاء بعد نجاح حملة انجاز غالبية معاملات الجوازات منذ مطلع عام ٢٠٢٠ ، حيث تم انجاز حوالي (٢٧الف معاملة ) وتوزيع حوالي (١٤ الف جواز ) اضافة الى حوالي (٥٥٠٠ معاملة جواز موجوده حاليا في المعالجة في الجوازات العامة ) واوضح ان هناك خطوة اخيرة بقي ان نقوم بها للقضاء على تاخر تسليم الجوازات للجالية ، وهي وصول وفد الجوازات المختص ليقوم بتشغيل طابعة الجوازات الجديدة التي جلبناها من المانيا لكي يتم تسليم الجوازات المنجزة خلال اسبوع واحد ، وبذلك تكون اسطنبول البعثة الرابعة خارج العراق التي لديها طابعة جوازات بعد عمان ودبي ولندن .وطلب القنصل العام من النائبة عالية نصيف اذا كانت تسعى لمعرفة الحقيقة وتتاكد من ان المعلومات التي وردتها كانت قديمة من العام الماضي ، ان تطلع على بيانات افضل مصدر في هذا الجانب وهو الدائرة المختصة في وزارة الداخلية (دائرة الجنسية والاحوال المدنية والجوازات العامة ) فيما يتعلق بانتاجية اسطنبول وتصنيف الانتاجية والاداء الذي وضعته لها فيما يخص البعثات العراقية في الخارج ، لاسيما وهي البعثة العراقية الوحيدة التي لديها دوامين صباحي ومسائي طيلة ايام العمل الاسبوعي من الساعة ٩ صباحا ولغاية ٧ مساءا بمعدل ١٠ ساعات عمل يوميا حيث يراجعها حوالي ٧٠٠ الى ١٠٠٠مراجع يوميا .وختم القنصل العام تصريحه بالقول انه يتابع عن كثب اداء موظفي القنصلية ولاحظ التطور الكبير في معدل الانتاجية وكذلك يتفاعل يوميا مع طروحات وردود فعل الجالية سواء عبر التواجد اليومي في القاعات بين الجالية او الحديث المباشر معهم من خلال اللقاءات او الاتصالات او الفيس ،وانه يرحب باي تحقيق ومتابعة منصفة من قبل الجهات المختصة فيما يتعلق باي تهاون او تقصير يقوم به اي موظف يؤثر على الاجراءات والتسهيلات التي تقوم بها القنصلية لانجاز معاملات الجالية العراقية الكريمة المقيمة في تركيا ، حيث ان ادارته للعمل في كل الدوائر التي عمل بها معروف عنها الالتزام الاخلاقي والقانوني تجاه مصلحة البلد وابنائه ، وان هناك اليات قانونية وادارية يتبعها في هذا الجانب من خلال الدوائر المختصة في الوزارة ووفق توجيهات المراجع العليا فيها ./انتهى5

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