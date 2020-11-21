طلب نيابي لادراج توطين رواتب موظفي الاقليم على جدول اعمال جلسـات البرلمـان

2020/11/21 | 15:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قدم نواب كتل مختلفة طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لادراج موضوع توطين رواتب موظفي اقليم كردسـتان ودفعها مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية ، ضمن جدول اعمال اقرب جلسة اعتيادية لمجلس النواب ، مرفقا بتواقيع 138 نائبـا تم جمعها اليوم ./انتهى5

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