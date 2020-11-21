أمين بغداد: نحتاج بعض الوقت لتصريف مياه الأمطار

2020/11/21 | 15:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أكد أمين بغداد علاء معن، السبت، أن الجهود مستنفرة لتصريف مياه الأمطار الغزيرة.

وقال معن في تصريح للقناة الرسمية إن “جميع الجهود مستنفرة من ملاكات أمانة بغداد، وأيضاً تسخير الجهد الهندسي للوزارات والجهات الأمنية”، لافتاً إلى أن “نسبة الأمطار بلغت 72.8 والطاقة التصميمية للعاصمة تبلغ 24.5”.

وأضاف أن “الشدة المطرية عالية والجهود المستنفرة تحتاج إلى بعض الوقت لتصريف المياه”، مؤكداً أنه “انتقل في أكثر من منطقة في بغداد وزار محطة القدس، وأن الطاقة التصريفية في المحطة جيدة، فضلاً عن زيارته إلى محطة الحبيبية”.

وأشار معن إلى أن “الأنواء الجوية أبلغته بتساقط الأمطار خلال الأربعة الأيام المقبلة”، مبيناً أن “أمانة بغداد ستبقى مستنفرة”. انتهى25س

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