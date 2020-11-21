الكاظمي يأمر باستنفار ثماني جهات لمواجهة غرق بغداد.. وثيقة

2020/11/21 | 16:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، باستنفار ثماني جهات لمواجهة غرق شوارع وازقة العاصمة بغداد بمياه الامطار.

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