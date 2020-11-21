مجلس النواب يناقش توسعة المقاعد الدراسية

2020/11/21 | 16:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس النواب يوم السبت جلسته الاعتيادية رقم 23 لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، فيما اكد مصدر نيابي حضور وزير التعليم والبحث العلمي لمناقشة توسعة المقاعد الدراسية.

واوضح حسن آلي النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح خاص لـPUKmedia: ان الجلسة مازالت مستمرة، وتشهد حاليا المناقشة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص (توسعة المقاعد الدراسية).

واضاف: ان الجلسة ستشهد ايضا توجيه سؤال شفهي الى محافظ البنك المركزي من قبل النائب فالح الساري، وسؤال شفهي موجه إلى رئيس مجلس الخدمة الإتحادي من قبل النائب كاظم عطية الشمري، كما يتم اجراء القراءة الثانية لمشروع قانون اللاجئين والقراءة الثانية لمشروع قانون جرائم المعلوماتية والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971، بالاضافة الى مناقشات عامة.

PUKmedia خاص‌

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