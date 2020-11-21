وزير الموراد المائية يوجه تشكيلات الوزارة لمواجهة موجة الامطار

2020/11/21 | 16:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد_واع

وجه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، بأستنفار الجهد الألي والفني لدوائر تشكيلات الوزارة في بغداد والمحافظات كافة لمواجهة موجة الامطار.

وقال المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني وجه بأستنفار الجهد الألي والفني لدوائر تشكيلات الوزارة في بغداد والمحافظات كافة لمواجهة موجة الامطار التي أجتاحت البلاد هذا اليوم".

واضاف انه " جاء ذلك خلال تواصل الوزير المستمر مع المدراء العامين رؤوساء خلية الأزمة في بغداد والمحافظات".

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